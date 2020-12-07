Antalya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Antalya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

07.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:28
Antalya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Abdullah Yıldız idaresindeki arpa yüklü 42 AEJ 712 plakalı kamyon, Konya-Antalya kara yolu Akçeşme mevkisi yakınında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yola saçılan arpa çuvalları, çevreden geçen vatandaşlar tarafından şarampole çekildi. Yırtılan çuvallardan etrafa yayılan tonlarca arpa ise kara yolu ekiplerince süpürüldü.

Kısa süreli trafiğe kapalı kalan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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