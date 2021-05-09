Antalya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Antalya'da devrilen meyve yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'da devrilen meyve yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Erdal Gezen'in (48) kullandığı 35 DB 7906 plakalı meyve yüklü kamyon, Isparta-Antalya kara yolunda devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekibince çıkarılan cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş