Antalya'da devrilen kamyonetten yola saçılan sebzeler trafiği aksattı
Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen kamyonetin kasasındaki sebzelerin yola saçılması nedeniyle trafik bir süre tek şeritli yolda ilerledi.
Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen kamyonetin kasasındaki sebzelerin yola saçılması nedeniyle trafik bir süre tek şeritli yolda ilerledi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ABJ 616 plakalı kamyonet, Sanayi Kavşağı girişinde devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yara almadı.
Kamyonetin kasasında yüklü sebzelerin yola saçılması nedeniyle trafik Antalya istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Yoldaki temizlik çalışması ve sebze kasalarının başka bir kamyonete yüklenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer