Antalya'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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Antalya'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

03.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:06
Antalya'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Dönmez'in kullandığı 07 NNH 84 plakalı hafif ticari araç, Dimçayı Baraj mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dönmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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