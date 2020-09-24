Antalya'da devrilen araçtaki karı koca hafif şekilde yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da devrilen araçtaki karı koca hafif şekilde yaralandı

24.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 22:00
Antalya'da devrilen araçtaki karı koca hafif şekilde yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilen araçtaki çift, yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilen araçtaki çift, yaralandı.

Hıdır Ataman (75) yönetimindeki 07 S 9995 plakalı otomobil, Göllü yaylası mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Ataman ile eşi Elif Ataman (72), sıkıştıkları otomobilden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Ataman çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Volkan Bozkır Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Seda Sayan Deniz Akkaya Candaş Tolga Işık
Spor Can Bartu Erol Bulut Rıza Çalımbay Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Uefa Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da devrilen araçtaki karı koca hafif şekilde yaralandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 22:00:27. #1.14#
title