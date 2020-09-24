Antalya'da devrilen araçtaki karı koca hafif şekilde yaralandı
24.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 22:00
Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilen araçtaki çift, yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilen araçtaki çift, yaralandı.
Hıdır Ataman (75) yönetimindeki 07 S 9995 plakalı otomobil, Göllü yaylası mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Ataman ile eşi Elif Ataman (72), sıkıştıkları otomobilden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Ataman çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak