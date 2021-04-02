Antalya'da dereyi geçmeye çalışan hafriyat kamyonu devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da dereyi geçmeye çalışan hafriyat kamyonu devrildi

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da dereyi geçmeye çalışan hafriyat kamyonu devrildi

Antalya'nın Serik ilçesinde dereyi geçerken devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dereyi geçerken devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Yanköy Mahallesinde, H.E'nin kullandığı 07 SF 217 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Hasıraltı mevkisindeki dereden geçerken devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, kamyon hasar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Binali Yıldırım Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Bahar Candan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da dereyi geçmeye çalışan hafriyat kamyonu devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 15:00:48. #1.16#
title