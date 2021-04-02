Antalya'da dereyi geçmeye çalışan hafriyat kamyonu devrildi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'nın Serik ilçesinde dereyi geçerken devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde dereyi geçerken devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Yanköy Mahallesinde, H.E'nin kullandığı 07 SF 217 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Hasıraltı mevkisindeki dereden geçerken devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, kamyon hasar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer