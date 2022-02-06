Antalya'da derede sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı - Haberler
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Antalya'da derede sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

AA, Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da derede sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Boğaçayı Deresi'ni geçemeyerek suda sürüklenen arazi aracındaki 4 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kıyıya çıkarıldı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Boğaçayı Deresi'ni geçemeyerek suda sürüklenen arazi aracındaki 4 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kıyıya çıkarıldı.

Mehmet Ayne'nin kullandığı 07 NTR 93 plakalı off-road araç, Gürsu Mahallesi'nde Boğaçayı'ndan geçerken akıntıya kapıldı.

Yaklaşık 10 metre sürüklenen araç suya batarak sabit kaldı. İçi suyla dolan araçta bulunan 4 kişi aracın üzerine çıkarak yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve Konyaaltı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Araçtakiler itfaiye ekibince kurtarılarak kıyıya getirildi.

Belediyenin iş makinesinin halatla çektiği araç da dereden çıkarıldı.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Konyaaltı, İtfaiye, Tragger, Antalya, Güncel, Haber

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