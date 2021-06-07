Antalya'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
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Antalya'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Antalya'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Finike ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Finike ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Boldağ Mahallesi Tikenlik mevkisindeki tarihi Likya yolu üzerinde erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine, bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları aramada, yaklaşık 800 metre derinliğindeki dere yatağında bir erkek cesedi buldular.

Tuna Dalkılıç'a (40) ait olduğu belirlenen ceset, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla oldukça dik olan alandan yürüyüş yoluna çıkartıldı.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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