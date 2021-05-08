Antalya'da dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
A.K. (50) idaresindeki 07 AOJ 839 plakalı kamyonet, Yumaklar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü dere yatağından çıkarttı.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer