Antalya'da dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Antalya'da dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Antalya'da dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

A.K. (50) idaresindeki 07 AOJ 839 plakalı kamyonet, Yumaklar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü dere yatağından çıkarttı.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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