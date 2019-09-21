Antalya'da deprem tırı simülasyon eğitimi yapılacak

21.09.2019 12:46

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine ait "Deprem Tırı Simüsalyon ve Eğitim Projesi" Antalya'da deprem eğitimi verecek.

Deprem konusunda farkındalık yaratmak için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Migros İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle "Deprem Tırı Simülasyon ve Eğitim Projesi" ile vatandaşlara bilgi verilecek.

Projenin ilk olarak 24 Eylül'de Antalya'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildikten sonra Türkiye'de 11 noktada daha deprem simülasyon eğitim yapılacak.

Deprem tırı simülasyon eğitiminde, deprem meydana gelmeden önce önlem alınması, deprem sırasında doğru korunma tekniklerini uygulamalarını sağlamak ve deprem sonrası hareket tarzı konusunda bilinçlendirme yapılması hedefleniyor.

Kaynak: AA