Antalya'da "deprem tatbikatı" gerçeğini aratmadı
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Antalya'da "deprem tatbikatı" gerçeğini aratmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da "deprem tatbikatı" gerçeğini aratmadı Tatbikatta, senaryo gereği, Antalya Körfezi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yaşananlara başarıyla müdahale edildi Antalya'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 6,6 şiddetinde bir deprem sonrasında medyana...

Antalya'da "deprem tatbikatı" gerçeğini aratmadı

Tatbikatta, senaryo gereği, Antalya Körfezi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yaşananlara başarıyla müdahale edildi

ANTALYA - Antalya'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 6,6 şiddetinde bir deprem sonrasında medyana gelebilecek olaylar, 3 ayrı tatbikatta canlandırıldı. Tatbikatlar kapsamında 5 katlı binadan mahsur kalan bir kişi ve kaza sonrası araçta sıkışan bir yaralı kurtarıldı. Bir binada çıkan yangın ise kısa sürede söndürüldü.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Antalya Afet Müdahale Planının (TAMP-Antalya) uygulanabilirliğini test etmek ve Afet Yönetimi Karar Destek Sistemini aktif olarak kullanmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun yönetiminde bölgesel saha tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği, Antalya Körfezi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yaşananlara müdahale edildi.

Ekipler kısa sürede müdahale etti

Tatbikat kapsamında ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde toplandı. Ardından Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi'nde bulunan AFAD'ın lojistik deposunun bulunduğu alanda 3 ayrı tatbikat gerçekleştirildi. Ekipler ilk olarak 5 katlı bir binanın çatı katında mahsur kalan kişiyi halat yardımı ile aşağı indirme çalışması yaptı. Gönüllü kişi kaşık sedyeye alınarak aşağı indirilip 112 ekiplerine teslim edildi. Daha sonra ise itfaiye ve sağlık ekipleri kaza sonrası bir araç içerisinde mahsur kalan kişiyi kurtardı. Son olarak itfaiye ekipleri bir binada çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

"Afete ne kadar hazırlıklı isek afetten en az hasarla çıkma ihtimalimiz o oradan yüksek olacaktır"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, tatbikatları yakından takip etti. Çalışmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, tatbikatta görev alan personeli ziyaret ederek teşekkür etti. Yazıcı, daha sonra AFAD'a ait lojistik deposunu ziyaret ederek depoda bulunan acil müdahale ekipmanları hakkında bilgi var. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yazıcı, "Bugün ilimizde deniz merkezli 6.6 deprem oldu. Bu deprem ile birlikte kaybolan insanlar, Boğa Çayı'nda mahsur kalanlar, yangına maruz kalan binalarımız ve senaryomuz gereği çöken binalarımız olduğu için hemen kriz merkezi ile toplandık. Tüm kurum ve kuruluşlarımız ile harekete geçerek afete maruz kalan kişileri kurtarma operasyonlarını, yangınları söndürme işlemlerini ve kazadan çekip kurtarma işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Depremin oluşturduğu olumsuz sonuçlar kısa sürede giderilmeye çalışıldı. Burdur ve Isparta'da destek verecek olan iller olduğu için bize desteklerini sundular. İnşallah afetler olmaz. Ama afetlerde hepimizin bildiği öncesi yapılan hazırlıklar esastır. Afete ne kadar hazırlıklı isek afetten en az hasarla çıkma ihtimalimiz o oradan yüksek olacaktır. Afet kaçınılamaz. Bizim alacağımız önlemler afetin zararlarını minimize edecektir" açıklamasına yer verdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Antalya'da 'deprem tatbikatı' gerçeğini aratmadı
Antalya'da 'deprem tatbikatı' gerçeğini aratmadı
Antalya'da 'deprem tatbikatı' gerçeğini aratmadı
Antalya'da 'deprem tatbikatı' gerçeğini aratmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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