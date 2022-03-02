Antalya'da deprem mi oldu? Son Dakika: 2 Mart Çarşamba 2022 Antalya'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Deprem merkez üssü neresi?

Afad ve Kandilli verilerine göre 2 Mart 2022 Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem mi oldu? 2 Mart Çarşamba kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? Antalya Kemer'de deprem mi oldu? Kemer'deki deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? İşte detaylar...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

1 Mart Salı günü Akdeniz'in Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Antalya'da gerçekleşen deprem 4.6 büyüklüğünde oldu. Depremin merkez üssü Kemer olarak belirlendi. Deprem 1 Mart Salı bugün saat 19:43'de gerçekleşti.

2 Mart tarihine ait son depremler arasında 2.0 üzerinde deprem bulunmuyor.

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