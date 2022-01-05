Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'daki deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? - Haberler
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Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'daki deprem kaç şiddetinde, nerede oldu?

Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'daki deprem kaç şiddetinde, nerede oldu?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi 5 Ocak Çarşamba günü deprem olup, olmadığı merak edilmekte. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Antalya'da deprem nerede oldu? Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'daki deprem kaç şiddetinde, nerede oldu?

ALANYA, ANTALYA (Haberler.com) - Afad ve Kandilli verilerine göre 5 Ocak 2022 Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem mi oldu? 5 Ocak Çarşamba kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? Alanya'da deprem mi oldu? Alanya'daki deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? İşte detaylar...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

5 Ocak Çarşamba günü Akdeniz'in açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Antalya'nın, Alanya ilçesinde olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Akdeniz'de gerçekleşen deprem saat 06.21'de yerin 39.52 km altında meydana geldi. Deprem'de can ve mal kaybı yaşanmazken vatandaşlar tarafından büyük korku yaşandı.

Afad VERİLERİ

SON DAKİKA! Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde, nerede oldu?

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KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ!

SON DAKİKA! Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde, nerede oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

 Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

 Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

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