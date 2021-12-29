Antalya'da deprem mi oldu?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de Girit açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'de birçok ilde hissedildi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMAMIŞTIR''

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Girit Adası yakınlarında meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Muğla'nın Datça ilçesi olup (383 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

AVRUPA SİSMOLOJİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.9 OLARAK GEÇTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıklarken merkez üssünü Girit adası açıkları olarak gösterdi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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