Antalya'da denize giren Ugandalı öğrenci boğuldu - Haberler
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Antalya'da denize giren Ugandalı öğrenci boğuldu

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da denize giren Ugandalı öğrenci boğuldu

Antalya'da denize giren Ugandalı üniversite öğrencisi boğuldu.

Antalya'da denize giren Ugandalı üniversite öğrencisi boğuldu.

Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Plajı'ndan serinlemek için denize giren Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Ugandalı Jarimu Menya, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Yardıma koşanlar tarafından sudan çıkartılan Menya, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Menya'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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