Antalya'da denize giren Rumen turist boğuldu
21.10.2020 20:33 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:33
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rumen turist boğuldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rumen turist boğuldu.
Romanya uyruklu Stefan Stanescu (72), Konaklı Mahallesi'ndeki sahilden denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Stanescu, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Stanescu, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt