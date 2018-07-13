Antalya'da Denize Giren Kişi Boğuldu
Antalya'da denize giren kişi boğuldu.
Antalya'da denize giren kişi boğuldu.
Konyaaltı ilçesi Varyant kısmında denize giren bir kişiyi kıyıya yakın yerde suda uzun süre hareketsiz gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler ve balık adamlar, kimliği belirlenemeyen kişiyi sudan çıkardı.
Vatandaşlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşınan kişinin kaldırıldığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Boğulan kişinin denizde bulunan çantasından ise kimlik çıkmadı.