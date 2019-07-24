Antalya'da denize giren Kazak turist boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren Kazak turist boğuldu.

Selimiye Mahallesi'ndeki sahilden denize giren 19 yaşındaki Kazakistan uyruklu turist Rakhymzhan Abitayev, boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibince ilçedeki hastaneye kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Abitayev'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA