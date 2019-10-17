Antalya'da denize giren genç kız boğuldu

17.10.2019 11:04

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren genç kız boğuldu.

Kestel Sahili'nde otelin plajında denize giren Didem Çetinel (19) bir süre sonra suya batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçirdiği anlaşılan Çetinel, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetinel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA