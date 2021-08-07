Antalya'da denize giren genç boğuldu
Antalya'nın Serik ilçesinde denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.
Kadriye Mahallesi'ndeki halk plajında serinlemek için denize giren Özgür Candoruk'un (19), çırpındığını görenler yardıma koştu.
Vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan Candoruk, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Candoruk'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer