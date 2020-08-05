Antalya'da denize giren genç boğuldu Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren genç, boğuldu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren genç, boğuldu.

Ankara'dan arkadaşları Eray Göçer ve Batuhan Alıcı ile tatile gelen 18 yaşındaki Yahya Kargı, Konyaaltı Plajı'ndan denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Kargı, arkadaşlarının yardımıyla sahile çıkarıldı.

İhbar üzerine plaja gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen Kargı, hayatını kaybetti.

Kargı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Eray Göçer, gazetecilere, Yahya Kargı'nın üniversite sınavından aldığı puanla polis meslek yüksekokuluna girmek için hazırlık yaptığını, tatile geldikleri kentte arkadaşının hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Kaynak: AA