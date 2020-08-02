Antalya'da denize giren genç boğuldu Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla beraber denize giren 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla beraber denize giren 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Keykubat Plajı'na gelen Muhammed Uzer (17), arkadaşlarıyla denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçiren Uzer, arkadaşlarının yardımıyla sahile çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Uzer'i, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Uzer, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uzer'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Uzer'in cenazesi bugün Konya Akcamii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Araplar Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA