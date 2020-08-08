Antalya'da denize giren ailenin otomobilde bıraktığı altın ve paralar çalındı Antalya'da Konyaaltı Plajı'nda denize giren ailenin otomobilde bıraktığı çeyrek altın ve paralar çalındı.

Antalya'da Konyaaltı Plajı'nda denize giren ailenin otomobilde bıraktığı çeyrek altın ve paralar çalındı.

Konya'dan eşi ve oğluyla Antalya'ya tatile gelen Murat Levent (25), otomobilini park ettikten sonra denize girdi.

Bir süre sonra otomobiline dönen Levent, aracının camının kırıldığını fark etti. Otomobilde bıraktıkları bin 200 lira ile çeyrek altının çalındığını fark eden Levent, durumu polise bildirdi.

Araçta parmak izi incelemesi yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA