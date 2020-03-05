05.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:28

Antalya'da denizde tarihi top mermileri bulundu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kaleiçi'nden akademik araştırma amaçlı bir dalışta, tesadüfen denizde falezlerin altında 5 tarihi top mermisi buldu. Gülle şeklindeki top mermilerinin Selçuklu veya Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülüyor. Su altında hem biyolojik hem de dünyanın en eski gemi batığından birçok tarihi döneme ait batıkların ortaya çıkarıldığı Antalya'nın Akdeniz kıyılarında, bu kez de deniz altında top mermileri bulundu. AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kaleiçi'nden geçen hafta cumartesi günü yosunların dağılımıyla ilgili bir akademik çalışma kapsamında dalış yaptığını belirterek, "Yosun dağılımını takip ediyorduk ve o sırada birkaç tane top mermisiyle karşılaştık" dedi. Gülle şeklindeki top mermilerinin muhtemelen Selçuklu veya Osmanlı dönemine ait olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Metal gülle şeklinde. Daha önce de daha küçük kurşun bir gülle aynı bölgede, muhtemelen top güllesi bulmuştuk. 5 tane görüntüledim, tesadüf eseri oldu. 25- 30 metrelik bir alanda 5 tane var. İlginçtir, aynı yere atılmış mermiler, uzaktan bir yerden şehre atılan top mermileri. Su altından çıkarılmasına son derece karşıyım, çıktığı anda çünkü dışı hemen oksitleniyor ve dağılıyor. Çıkarıldığında ise iyi bir şekilde muhafaza edilmesi lazım, ancak çıkarılmaması olduğu yerde kalması daha iyi" diye konuştu.

Gülleleri görüntülediği bölgede İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Saint Didier batığının bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, ancak bu güllelerin ondan atıldığını düşünmediğini, daha çok Osmanlı dönemine ait olabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Antalya kıyıları bizi şaşırtmaya devam ediyor. Zaman zaman bu tür şeylerle kıyılarımızda karşılaşıyoruz. Bir bakıyorsunuz doğal olarak biyolojik çeşitlilikle ilgili yeni canlılarla karşılaşıyoruz, bir bakıyorsunuz tarih ve arkeolojiyle karşılaşıyorsunuz. Antalya güzel bir kent. iyi korunması, değerlerine sahip çıkılması gerekiyor" dedi. Falezlerin altında görüntülediği top güllelerini sosyal medya hesabından da paylaşan Prof. Dr. Gökoğlu, güllelerin kayalarla bütünleştiğini belirterek, "Tarihin sonsuzluğunu beklemektedir. Muhtemelen ecdadın attığı top gülleleri. Tıpkı Suriye'de bugünün teknolojisiyle atılan top mermileri gibi. Bu vatanın uğruna toprağa düşen askerlerimizin anısına, onların aziz ruhları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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