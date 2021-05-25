Antalya'da denizde ölü bulunan kadın Ankara'da toprağa verildi
Antalya'da denizin 50 metre açıklarındaki falez bölgesinde cansız bedeni bulunan Necla Özkan, memleketi Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Antalya'da denizin 50 metre açıklarındaki falez bölgesinde cansız bedeni bulunan Necla Özkan, memleketi Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Antalya'da 55 yaşındaki Necla Özkan'ın cesedi falezler bölgesinde denizin 50 metre açıklarında bulunmuştu. Yaşamını yitiren talihsiz kadının naaşı bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Özkan'ın cansız bedeni bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı