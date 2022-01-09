Antalya'da denizde kaybolduğu bildirilen kadın turist aranıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da denizde kaybolduğu bildirilen kadın turist aranıyor

Antalya'da denizde kaybolduğu bildirilen kadın turist aranıyor
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesinde akıntıya kapılarak denizde kaybolduğu bildirilen kadın turist ekiplerce aranıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde akıntıya kapılarak denizde kaybolduğu bildirilen kadın turist ekiplerce aranıyor.

Çıralı mevkisinde dün dere yatağının denizle buluştuğu noktadan karşıya geçmek isteyen turistin suya düşen sırt çantasını almaya çalışırken akıntıya kapılarak açığa sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen kadının bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, havadan helikopter ve drone, denizden de botlar ve su altı gözlem aracıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title