Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu
Antalya'da Muratpaşa ilçesi açıklarında kadın cesedi bulundu.
Antalya'da Muratpaşa ilçesi açıklarında kadın cesedi bulundu.
Falez Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar su yüzeyinde hareketsiz duran bir kadın olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
Bölgeye giden deniz polisi ekibi, hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedini bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.
Burada yapılan incelemede cesedin 55 yaşındaki Necla Özkan'a ait olduğu tespit edildi.
Özkan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin