Serik'te denizde hortum oluştu
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Serik'te denizde hortum oluştu

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde denizde hortum oluştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde denizde hortum oluştu.

Serik ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında denizde hortum oluştuğu gözlendi.

Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve 5 yıldızlı bir otelin çatısına zarar verdi. Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Serik'te denizde hortum oluştu
Serik'te denizde hortum oluştu
Serik'te denizde hortum oluştu
Serik'te denizde hortum oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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