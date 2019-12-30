30.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:40

Antalya'da denizde hortum oluştu

Antalya'da, Konyaaltı Sahili açıklarında denizde hortum oluştu.

Antalya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Kentin bazı yerlerinde araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

HORTUM OLUŞTU

Denizde ise saat 10.40'ta hortum oluştu. Kent merkezi ve Konyaaltı Sahili açıklarında meydana gelen hortum yaklaşık 2 dakika sürdü. Denizdeki hortumun ardından yağış devam etti. Kent merkezinden görüntülenen hortumun ardından sağanak, kısa süreli şiddetini artırdı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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