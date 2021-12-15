MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da denizde hortum

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu. Dev hortumu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Deniz üzerinde meydana gelen hortum, bir süre sürdü. Hortum deniz üzerinden karaya ulaşmadan son buldu. O anları vatandaşlar cep telefonları kamerasıyla kaydetti. Görüntü alan vatandaşın "Kocaman hortum, dev gibi hortum" sözleri tedirginliğin boyutunu gösterdi. Hortumun karaya ulaşmaması ise meydana gelebilecek bir faciayı önledi.