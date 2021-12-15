Antalya'da denizde hortum - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da denizde hortum

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

Antalya'da denizde hortum Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da denizde hortum

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu. Dev hortumu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Deniz üzerinde meydana gelen hortum, bir süre sürdü. Hortum deniz üzerinden karaya ulaşmadan son buldu. O anları vatandaşlar cep telefonları kamerasıyla kaydetti. Görüntü alan vatandaşın "Kocaman hortum, dev gibi hortum" sözleri tedirginliğin boyutunu gösterdi. Hortumun karaya ulaşmaması ise meydana gelebilecek bir faciayı önledi.

Antalya'da denizde hortum

Antalya'da denizde hortum

Antalya'da denizde hortum

Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi

Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title