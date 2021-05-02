Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde, denizde bir erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde, denizde bir erkek cesedi bulundu.

Konyaaltı'nda denizde yüzen kısıtlamadan muaf bir kişi, kıyından 10 metre kadar açıkta bir kişiyi suda hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekibinin sudan çıkardığı bu kişinin öldüğü belirlendi.

Üzerinden Ali Yılmaz (45) adına kayıtlı nüfus cüzdanı çıkan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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