ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da deniz dibinde, üzerinden Ali Yılmaz'a (45) ait kimlik çıkan ceset bulundu.

ANTALYA'da deniz dibinde, üzerinden Ali Yılmaz'a (45) ait kimlik çıkan ceset bulundu. Üzerinde kıyafet ve ayakkabıları olduğu görülen ceset, morga götürüldü.

Konyaaltı sahilinde saat 15.00 sıralarında kısıtlamadan muaf yüzen bir kişi, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzakta, deniz dibinde bir kişinin cesedi olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar, kıyıya yakın 3 metre derinlikte bir erkeğe ait cesede ulaştı. Üzerinde kıyafet olan kişinin ayakkabılarının da olduğu görüldü. Kıyıya çıkarılan cesedin üzerinden, Ali Yılmaz'a ait kimlik çıktı. Savcının incelemesinin ardından ceset, morga kaldırıldı.

Polise ifade veren bir temizlik görevlisi, sabah saatlerinde 45-50 yaşlarında, alkollü bir kişinin deniz kenarında oturduğunu, bir süre sonra denize girdiğini belirtti. Ardından sahildeki kıyafetleri ve çantayı polise ihbar ettiğini söyleyen temizlikçi, konuyla ilgili başka bilgisi olmadığını ifade etti.

Görgü tanığı Saim Duman ise bir kişinin deniz dibinde ceset olduğunu söylemesi üzerine denize girdiğini belirterek, 'Dipte yüzü koyun yatan birini gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum. Polisler sabah çantasını almışlar" dedi.

ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu
Su altına dalan turist ceset buldu
Su altına dalan turist ceset buldu
Kamyon çarpması sonucu yerlerde sürüklenen genç, kendisine değil telefonuna üzüldü
Kamyon çarpması sonucu yerlerde sürüklenen genç, kendisine değil telefonuna üzüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:34:14. #1.15#

title