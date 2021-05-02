ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

ANTALYA'da deniz dibinde, üzerinden Ali Yılmaz'a (45) ait kimlik çıkan ceset bulundu.

ANTALYA'da deniz dibinde, üzerinden Ali Yılmaz'a (45) ait kimlik çıkan ceset bulundu. Üzerinde kıyafet ve ayakkabıları olduğu görülen ceset, morga götürüldü.

Konyaaltı sahilinde saat 15.00 sıralarında kısıtlamadan muaf yüzen bir kişi, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzakta, deniz dibinde bir kişinin cesedi olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar, kıyıya yakın 3 metre derinlikte bir erkeğe ait cesede ulaştı. Üzerinde kıyafet olan kişinin ayakkabılarının da olduğu görüldü. Kıyıya çıkarılan cesedin üzerinden, Ali Yılmaz'a ait kimlik çıktı. Savcının incelemesinin ardından ceset, morga kaldırıldı.

Polise ifade veren bir temizlik görevlisi, sabah saatlerinde 45-50 yaşlarında, alkollü bir kişinin deniz kenarında oturduğunu, bir süre sonra denize girdiğini belirtti. Ardından sahildeki kıyafetleri ve çantayı polise ihbar ettiğini söyleyen temizlikçi, konuyla ilgili başka bilgisi olmadığını ifade etti.

Görgü tanığı Saim Duman ise bir kişinin deniz dibinde ceset olduğunu söylemesi üzerine denize girdiğini belirterek, 'Dipte yüzü koyun yatan birini gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum. Polisler sabah çantasını almışlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı