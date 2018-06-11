Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde cesedi bulunan Alman Katharina Kugel'in (35), otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili tutuklanan Lübnan asıllı Alman hip hop şarkıcısı Mohamed Hareke ise cinayet suçlamasını reddetmişti. Mohamed Hareke ifadesinde, "Katharina ev yerine denizde sevişmek istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık" dedi.

"EV YERİNE DENİZDE SEVİŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Savcılık tarafından 'kasten öldürme' suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen Mohamed Hareke, "Katharina Kugel ve onun Türk arkadaşı Dilara Ateş ile diskoda tanıştık. Burada biraz alkol aldım. Ayrıca uyuşturucu madde de kullanıyorum. Diskoda Katharina sahnede muhteşem bir dans gösterisi yaptı. Orada kendisi ve Türk arkadaşı ile tanıştık. Katharina çok rahat davranıyordu ancak Dilara çekingendi. Onu otele bıraktık. Oradan benim evime geldik." ifadelerini kullandı.

"SUYUN ALTINDA İLİŞKİYE GİRMEYE ÇALIŞTIK"

Hareke, "Ancak Katharina ev yerine denizde sevişmek istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık. Su soğuk olduğu için ben denizden çıkacağımı söyledim ve çıktım. O ise denizde kaldı. Sahile çıkarak üzerimi giyindim ve gittim. Katharina o sırada yaşıyordu ve yüzüyordu. Ben giderken herhangi bir çığlık sesi ya da yardım sesi duymadım. Hatta kendisi iyi yüzme bilen birisiydi" diye konuştu.

Mohamed Hareke, ifadesinin ardından tutuklanarak Alanya L Tipi İnfaz Kurumu'na gönderildi.