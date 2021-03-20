Antalya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor
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Antalya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor

20.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:44
Antalya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin kimliğinin tespiti için çalışma yürütülüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin kimliğinin tespiti için çalışma yürütülüyor.

Kiriş Koyu açıklarında dün bulunan ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin, kimliğinin tespitine çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

Haber Yorumları (1)
ERKÂN SAĞDIÇ: Dün 18.00 beri kayıp Arkadaşımız Var Ceset Saat kaçta bulunmuş
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