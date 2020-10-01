Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
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Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

01.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:13
Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Selinus sahilinden yüzmek için denize giren bir kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Plajdaki cankurtaran, halata bağlı can simidiyle bu kişinin yanına gitti.

Dalgalar arasındaki vatandaşı kıyıya çıkarmakta zorlanan cankurtaranın yardımına o sırada sahilde bulunan belediye personeli koştu.

Belediye çalışanları, can simidine bağlı halatı çekerek boğulma tehlikesi geçiren kişi ile cankurtaranı kıyıya çekti.

Yaşananlar sahildekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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