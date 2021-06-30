Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı açık su yüzme yarışlarıyla kutlanacak

Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında açık su yüzme yarışları yapılacak.

Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında açık su yüzme yarışları yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program Konyaaltı Sahili Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübünde gerçekleştirilecek.

Yarışlara 11 ila 16 yaş arasında sporcular 1500 ve 2 bin metrede kulaç atacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Antalya'da açık su yüzme yarışları ile kutlayacaklarını belirtti.

Gürhan, denizi ve su sporlarını çocuklara ve gençlere sevdirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden