Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yağlı direk yarışı ilgi gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Red Bull Yağlı Direk yarışları düzenlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Red Bull Yağlı Direk yarışları düzenlendi.

Kaymakamlık, İlçe Belediyesi ve Liman Başkanlığının koordinesinde Alanya İskelesi'nde düzenlenen etkinlik, protokol üyelerinin şehitler için denize çelenk bırakmasıyla başladı.

Yağlı direk yarışına katılan 46 kişi, direğin ucundaki Türk bayrağını alıp birinci olmak ve jüriyi etkilemek için kıyasıya mücadele etti.

Bayrağı almayı başaran Mehmet Şanlı, yarışın kazananı oldu. Ali Çelik de "en havalı düşüşü" gerçekleştirdi.

Çok sayıda vatandaşın karadan izlediği etkinlikte, tekneleriyle denize açılan vatandaşlar da yarışlara ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt