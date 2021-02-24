Antalya'da deniz ve güneş keyfi yaşanıyor
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Antalya'da deniz ve güneş keyfi yaşanıyor

24.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:02
Antalya'da deniz ve güneş keyfi yaşanıyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

Yazdan kalma günlerin keyfini çıkaranlar, güneşli havada doyasıya eğlendi.

Ilık havayı fırsat bilenlerden bazıları denize girdi.

Bazı kişiler ise sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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