Antalya'da deniz suyu sıcaklığı havanın iki katı oldu, vatandaşlar soluğu denizde aldıKentte sabah erken saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece...

ANTALYA (İHA) - - Antalya'da deniz suyu sıcaklığı havanın iki katı oldu, vatandaşlar soluğu denizde aldı

Kentte sabah erken saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak kaydedildi

Kar manzarası eşliğinde denize giren vatandaşlar, uzun süre suyun içerisinden çıkmadı

ANTALYA - Hava sıcaklığının sabahın erken saatlerinde 10 derece ölçüldüğü Antalya'da sahile gelenler, dağlardaki kar manzarası eşliğinde 20 derece sıcaklıktaki denize girdi.

2021 yılının son hafta sonunda turizm kenti Antalya'da güneşlik bir havanın hakim oldu. Hava sıcaklığı sabah erken saatlerde 10 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranıysa yüzde 51 olarak kaydedildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dünyaca Ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen bazı vatandaşlar, Bey Dağları'ndaki kar manzarası eşliğinde denize girdi. Akdeniz'in berrak sularında kulaç atan vatandaşlar, uzun süre denizden çıkmadı.

Sahildeki bazı vatandaşlarsa balık tutmayı tercih etti.