Antalya'da deniz suyu, havadan daha sıcak Antalya'da deniz suyu, havadan daha sıcakAntalya'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 30.8 derece ölçüldü.

Antalya'da deniz suyu, havadan daha sıcak

Antalya'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 30.8 derece ölçüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler istediği serinliği bulamadı.

Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 30.8 derece ölçüldü. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilde aradığı serinliği bulamayan tatilciler ise maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

'MASKE BELLİ BİR SÜREDEN SONRA BUNALTIYOR'

Hafta sonu dolayısıyla ailesiyle birlikte sahile geldiğini anlatan Salih Topçuoğlu (30), Sahil güzel, hava sıcak. Evde durmaktan iyi. Deniz suyu da çok güzel. Sıcak olmasına katlanacağız artık. Hava zaten sıcak. Buraya nefes almaya geliyoruz. Maske belli bir süreden sonra bunaltıyor. Kalabalık alanlarda maskemizi de takıyoruz dedi.

Eşi Yağmur Topçuoğlu (30) ise, Sahil güzel ama hava biraz sıcak. Su sıcak. Yine de serinlemeye çalışıyoruz. Maske bunaltıyor biraz, o yüzden kullanamıyoruz. Sıcak da çok olduğu için takamıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA