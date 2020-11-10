Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
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Antalya'da deniz keyfi devam ediyor

10.11.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:45
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Plajlardaki doluluk, sıcak yaz günlerini aratmadı.

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava ve yağış etkisini gösterirken, kasım ayının ortalarına gelinmesine rağmen Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24, nem oranının yüzde 46 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında alarak denize girdi. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya'nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın hafta boyunca devam edeceğini kaydetti.

"ALANYA'YI ÇOK SEVİYORUM"

İsveç'ten Alanya'ya 15 yıldır tatile gelen Helena Ateelson (48), burayı çok sevdiğini söyledi. Ateelson, "Biz Alanya'ya birçok kez geliyoruz. Burada ev kiraladık her sene tatile gelmek için. Burada bir sürü arkadaş edindik. Alanya'da muhteşem bir hava var halen deniz keyfi yapıyoruz. Ben kendimi burada daha iyi hissediyorsun, korona virüs tedbirleri alınıyor. Sosyal mesafelere dikkat ediliyor" dedi.

-İHA-

Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
Antalya'da deniz keyfi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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