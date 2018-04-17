Antalya'da Deniz Keyfi

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilde güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı kent merkezinde, güneşli havayı fırsat bilenler deniz kenarlarında yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar, denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

Kenti ziyaret edenler, güneşli ve sıcak havayı Kaleiçi Yat Limanı ve çevresini gezerek değerlendirdi.

Konya'dan akrabalarını ziyarete gelen Meltem Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa geldiği Antalya'ya hayran kaldığını belirtti.

Yeşil ve mavinin her tonunu Antalya'da görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Küçük, "Antalya, gerçekten muhteşem bir yer. Ziyaret amacıyla kısa süreliğine geldiğim bu şehir adeta beni büyüledi. Hava, deniz çok güzel. Burada yaşayanlar çok şanslı." dedi.