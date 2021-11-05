Antalya'da deniz canlılarına zarar veren "hayalet ağlar" konteynerde toplanacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da, balıkçılıkta kullanılan ve ömrünü doldurmuş ağlar için balıkçı barınağı, Aksu Çayı ve Kaleiçi Yat Limanı'na atık ağ toplama konteynerleri yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz canlılarına zarar veren "hayalet ağların" toplanması için "Ağları konteynere atın, denizleri ağlatmayın" sloganıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Antalya Balıkçı Barınağı, Aksu Çayı ve Kaleiçi Yat Limanı'na, üzerinde sloganın yazılı olduğu 5 atık ağ toplama konteyneri yerleştirildi.

Ayrıca bölgedeki balıkçılara, ağların zararları ve toplanması konusunda eğitim verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünden Mühendis Kemal Özgün, balıkçıların av için denize attıkları ağların pervanelere dolanarak, kayalıklara takılarak, fırtına ya da çeşitli sebeplerle koparak denizin derinliklerinde hareket ettiklerini kaydetti.

Bu ağların ekosisteme ciddi zarar verdiğini belirten Özgün, "Deniz dibine çöken bu ağlar, deniz canlıları için ölümcül bir tehlike haline geliyor ve bulunduğu yerde avcılığa devam ediyor." ifadesini kullandı.

Su altı drone ile sürekli denizlerde 'hayalet ağ' arayışını sürdürdüklerini anlatan Özgün, su tabanında buldukları ağları işaretleyerek dalgıç yardımıyla çıkarttıklarını bildirdi.

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