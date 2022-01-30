Antalya'da demir kapı çalan 3 şüpheli tutuklandı
AA, Sinan Özmüş - Güncel
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Antalya'nın Kemer ilçesinde demir kapı çalan 3 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde demir kapı çalan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük Mahallesi'nde İ.S'ye ait yaklaşık 2 bin lira değerindeki ferforje kapının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlığı yaptıkları belirlenen E.D, K.Ü. ve İ.Ö'yü gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Sinan Özmüş - Güncel