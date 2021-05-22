Antalya'da dehşete düşüren ölüm

Antalya'da dehşete düşüren ölüm Yangın ihbarına gelen itfaiye ekipleri, evde boğazına kablo dolanmış, yanında parfüm ve çakmak bulunan cesetle karşılaştı İlk belirlemelere göre intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı Antalya'da evinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki...

Antalya'da dehşete düşüren ölüm

Yangın ihbarına gelen itfaiye ekipleri, evde boğazına kablo dolanmış, yanında parfüm ve çakmak bulunan cesetle karşılaştı

İlk belirlemelere göre intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı

ANTALYA - Antalya'da evinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki adam, çıkan yangında ölü bulundu. İtfaiye yardımıyla kapıyı kırarak içeri giren polis, yanan adamın boğazında kablo olduğunu ve yakınında parfümle çakmak tespit etti. Polis, ilk belirlemelere göre kişinin kendini yakma ihtimal üzerinde duruyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Zambak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Evden çıkan dumanı gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla birlikte yangın yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Evdeki yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, ekipler yangının çıktığı yerde Selçuk Teker'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Boğazında kablo, yakınında parfüm ve çakmak bulundu

Yapılan incelemede Teker'in boğazında kablo dolanmış vaziyette olduğu ve cesedinin yakınında parfümle çakmak olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Teker'in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin