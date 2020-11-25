Antalya'da dehşet...Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da dehşet...Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti

25.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:46

Antalya'da dehşet...Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Antalya'da lüks cip içinde başlayan alacak verecek tartışması kanlı bitti Arka koltukta bulunan kişinin öndeki iki kişiyi tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği ileri sürüldü Antalya'da lüks cip...

Antalya'da dehşet...Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti

Antalya'da lüks cip içinde başlayan alacak verecek tartışması kanlı bitti

Arka koltukta bulunan kişinin öndeki iki kişiyi tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği ileri sürüldü

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

ANTALYA - Antalya'da lüks cip içinde başlayan 3 kişinin alacak verecek kavgası kanlı bitti. Araçtaki bir kişinin emlak işi yaptığı iki kişiyi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Olay yerine gelip uzun süre gözyaşı döken ve cesetleri görmek isteyen ölenlerin yakınları ise güçlükle uzaklaştırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Tepe içinde birlikte iş yaptığı Nihat Taşardı ve Mehmet Ateş'in bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks ciple Varsak istikametine seyir haline geçti. Varsak eski belediye kavşağındaki ışıklara gelirken 3 kişi arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında cipte arkada oturan Nihat Taşardı, sürücü Mustafa Tepe ve ön koltuktaki Mehmet Ateş'i tabancası ile vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tepe ve Taşardı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ateş ise ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kavşağı geniş bir şekilde güvenlik çemberine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve cesetler üzerinde yaklaşık 3 saate yakın bir inceleme yaptı. Acı haberi alan cenaze yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Cenazeleri görmek isteyen yakınlarını polis ekipleri güçlükle engelledi. 'Babam babam' diyerek ağlayan kızların gözyaşları sel oldu. 'Kardeşim kardeşim' diye ağlayan bir kadını ise yakınları güçlükle sakinleştirebildi.

Yakınlarının güçlükle sakinleştirdiği bir genç, "Ağabey babam ölmüş, babam ölmüş. Baba intikamın yerde kalmayacak. Ağabey babam öldü, ağabey babam ölmüş" diyerek ağladı.

"O değil deyin ne olur"

Mustafa Tepe'nin eski eşi ise, "Ben kızıma ne diyeceğim şimdi. Hayır Mustafa gitti. O değil deyin ne olur" diyerek gözyaşı döktü. Kaldırımda oturup bekleyen ve birbirlerine sarılarak ağlayan cenaze yakınları güçlükle teskin edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'da dehşet...Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

İlgili Haberler

Antalya'da dehşet...Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Antalya'da dehşet...Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Gözü dönmüş koca, 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada önce eski eşini sonra kendisini öldürdü
Gözü dönmüş koca, 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada önce eski eşini sonra kendisini öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Enes Batur Sinan Akçıl Bülent Ersoy
Spor Falcao Ozan Tufan Deniz Türüç Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Aralık Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da dehşet...Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 16:53:58. #1.14#
title