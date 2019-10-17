Antalya'da dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu

17.10.2019 14:38

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.

Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde eğitim dalışı yaptı.

Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı.

Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Askerlerden birinin Kaş Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA