Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu
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Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu

Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir grup dalgıç denizde Türk bayrağı açtı.

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir grup dalgıç denizde Türk bayrağı açtı.

Valilikçe gerçekleştirilen organizasyonda Kaleiçi Yat Limanı'ndan deniz polisi ve sahil güvenlik botları ile çok sayıda tekne, yelkenli, jet-siki ve kayıklar kortej oluşturarak Konyaaltı Falezleri'ne geldi.

Bu sırada falezlere dağcılar tarafından dev Türk bayrakları asıldı. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğunun üyeleri de deniz yüzeyinde Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

Etkinliği ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek izleyen çevredekiler de alkışlarla destek verdi.

Vali Ersin Yazıcı da etkinliği tekneden izledi.

Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu
Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu
Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu
Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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