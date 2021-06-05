Antalya'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı
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Antalya'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

Antalya'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dalgıç ekipleri, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dalgıç ekipleri, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Manavgat Belediyesi, Side Gönüllüler Derneği ve Side Gönüllüler Platformunca Side Limanı'nda etkinlik düzenlendi.

SAK ekipleri ile dalgıçlar, Side Limanı'ndan denize dalarak su altında temizlik yaptı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada dalgıçlar içinde araç lastiği, demir kapı, balıkçı malzemeleri, cam ve plastiklerin de bulunduğu bir römork dolusu atık topladı.

Side Gönüllüler Derneği Başkanı Mustafa Başak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için limanda temizlik yapıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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