Antalya'da evde patlama ve yangın
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Antalya'da evde patlama ve yangın

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, patlamayla birlikte yangın çıktı.

ANTALYA'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, patlamada, evin mutfak penceresinin bulunduğu duvar büyük hasar gördü.

Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 875 Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Fatma Daşlık'a ait dairenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Evin mutfak penceresinin bulunduğu duvarın büyük bölümünün hasar gördüğü patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olay sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.Ev sahibi Fatma Daşlık'ın oğlu Kemal Daşlık, "Akşam hep birlikte buradaydık. Temizlik yaptık. Bir süre oturduktan sonra ayrılıp, benim eve gittik. Sabah patlama olduğunu duyunca geldik. Tek tesellimiz evde kimsenin olmaması" dedi.

Patlamanın yaşandığı evin hemen karşısında oturan Filiz Baleman ise büyük panik yaşadıklarını belirterek, Çocuklarım 'Anne, anne' diye bağırıyordu. Koşarak evden çıktık. Evde kimsenin olmadığını öğrenince hemen itfaiyeyi aradık" diye konuştu.


Antalya'da evde patlama ve yangın
Antalya'da evde patlama ve yangın
Antalya'da evde patlama ve yangın
Antalya'da evde patlama ve yangın
Antalya'da evde patlama ve yangın
Antalya'da evde patlama ve yangın
Antalya'da evde patlama ve yangın
Antalya'da evde patlama ve yangın
Antalya'da evde patlama ve yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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